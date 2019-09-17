الحركة الداخلية لمجلس الدولة خلال أيام

أيام قليلة ويتم اعتماد الحركة الداخلية لمجلس الدولة، والتى تنظم توزيع المهام والأعمال علي الأعضاء كل منهم في مكانه بالدوائر والمحاكم المختلفة من أقسام المجلس، ومارس المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد مهام عمله رئيسًا للمجلس بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس.





وتُعقد الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، ويرأس الدائرة الأولى ٢٣ سبتمبر الجارى .





كما تُعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى يوم ٢٤ سبتمبر ، كما تم تحديد جلسة ٢٥ سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديببة .





وسيتم خلال عقد الجمعيات العمومية ، والتى تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم ، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس ، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



