ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحركة الداخلية لمجلس الدولة خلال أيام

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:11 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
أيام قليلة ويتم اعتماد الحركة الداخلية لمجلس الدولة، والتى تنظم توزيع المهام والأعمال علي الأعضاء كل منهم في مكانه بالدوائر والمحاكم المختلفة من أقسام المجلس، ومارس المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد مهام عمله رئيسًا للمجلس بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس. 

وتُعقد الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، ويرأس الدائرة الأولى ٢٣ سبتمبر الجارى .

كما تُعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى يوم ٢٤ سبتمبر ، كما تم تحديد جلسة ٢٥ سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديببة .

وسيتم خلال عقد الجمعيات العمومية ، والتى تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم ، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس ، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل. 

وكان قد تم اعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في اغسطس الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالاسماء..الحركة القضائية لـ مستشاري مجلس الدولة 2019/2020.. مستندات

بلغ عددهم لـ722.. زيادة غير مسبوقة فى قضاة محكمة القضاء الإداري

زيادة قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية إلى 421.. مستندات

ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد

بعد تعيين حسام الدين في المنصب..آلية اختيار رئيس مجلس الدولة بقانون الهيئات القضائية

ترشيحاتنا

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا

لماذا تعرض منتخب مصر لرفع الأثقال للإيقاف لمدة عامين؟.. أعرف القصة

شاهد.. كيف احتفل شريف مدكور بعيد ميلاده

تفاصيل جريمة نص الليل.. اعترافات عامل ولع فى حماته وزوجته وطفليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور