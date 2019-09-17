جمهور بني سويف يكشف عن قمصان التشجيع للفريق بالممتاز ب

قام عدد من جمهور نادي بني سويف الرياضي، بقيادة عاشور المشاغب، بتجهيز قمصان لاستخدامها في تشجيع الفريق خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب.



وجهّزت مجموعة من الجماهير قمصان موحدة لارتدائها خلال مباريات الفريق في الموسم الجديد، لعزمهم الوقوف ومساندة الفريق خلال الموسم الجديد.



وكانت إدارة نادي بني سويف قد قامت بجمع بيانات الجماهير في وقت سابق من أجل تجهيز بطاقة للمشجعين، لاستخدامها في دخول الملاعب والوقوف خلف الفريق، على طريقه ما حدث في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، لدخول الجماهير للمباريات بشكل منظم.



ويطمح جمهور بني سويف في تواجد فريقهم فى المنافسة من أجل الصعود للدوري الممتاز وإسعادهم في الفترة المقبلة.