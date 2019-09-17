رئيس إحدى شركات النقل التشاركي يزف بشرى سارة حول التوسع بالمحافظات

صرح مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سويفل المصرية، بأن الشركة بصدد التوسع فى السوق المصرى بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أن هناك زيادة شهرية ٣٠ بالمائة فى عدد العملاء.



وأضاف فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الفترة القادمة سوف يكون هناك توسع فى النقل ما بين القاهرة والمحافظات وبأسعار تنافسية.



وقال إن الشركة تستهدف اكتساب المزيد من العملاء فى المحافظات المختلفة بخدمات متنوعة سوف يتم الإعلان عنها تباعا خلال الفترة القادمة.



وأوضح أن الشركة تطمح للوصول بقيمتها إلى أكثر من مليار دولار خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن الشركة نجحت فى دول مثل باكستان وكينيا وحاليا تتوسع بمصر بنجاح ثابت.



وأضاف أن الشركة تنظم كل شهر ملايين الرحلات.