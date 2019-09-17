ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يرسل وفدا حكوميا إلى سويسرا لبحث ملف المهاجرين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:37 م
مهاجرين
مهاجرين
أ ش أ
أكد وكيل وزارة الهجرة العراقية جاسم العطية رفض بلاده إعادة المهاجرين العراقيين من أوروبا وأمريكا قسرًا.. مشيرًا إلى وجود تواصل مع عدد من الدول لوقف إجراءاتها.

وقال العطية - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - : "إنه سيترأس بعد أيام وفدًا حكوميًا عراقيًا في العاصمة السويسرية (برن)؛ لبحث ملف المهاجرين العراقيين بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من المواطنين العراقيين".

وأضاف أن الحكومة العراقية تشجع على إعادة المهاجرين العراقيين إلى العراق بشكل طوعي لا قسري، ونحاول أن نخفف من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهذا الشأن.

ترشيحاتنا

حسين السيد في الإسماعيلي خلال ساعات على سبيل الإعارة لمدة موسم

كالمحترفين.. تعلمي طريقة عمل العيش الفينو الهش في المنزل

دعوة رسمية لإيقاف انطلاق الدوري المصري وتجميد تنفيذ جدول المباريات

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

افتح الباب احنا بوليس الآداب.. سهرة حمراء قلبت بغم على يد عصابة كباكا فى الحى الراقى

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور