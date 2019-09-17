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رياضة

ملك الأرقام.. لماذا يعد دورى أبطال أوروبا البطولة المفضلة لـ محمد صلاح؟

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
يبدأ فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفًا على نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين نابولي وليفربول، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "سان باولو" معقل الفريق الإيطالي.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية نحو ملعب المباراة لمتابعة نجم منتخبنا محمد صلاح والذى يسعى إلى قيادة ليفربول إلى الاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة والحفاظ على لقب البطولة.

ويمتلك محمد صلاح رصيدا مميزا فى تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا سواء مع روما أو ليفربول وشارك نجمنا المصرى فى 40 مباراة فى دورى أبطال أوروبا وسجل 18 هدفا بجانب صناعة 8 أهداف.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بعد التغلب على توتنهام الإنجليزى بهدفين دون رد وسجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه.

كما كان ليفربول بقيادة محمد صلاح حصد المركز الثانى فى بطولة دورى أبطال أوروبا فى نسخته قبل الماضية بعد الخسارة من ريال مدريد في المباراة الماضية.

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