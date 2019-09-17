اخبار الفن.. متابع لـ رضوى الشربيني: كلميني راجل لـ راجل.. هيثم شاكر يقبل يد إسعاد يونس

انتهى المخرج سعيد الماروق من مونتاج ومكساج فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسني ويشارك فى بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، ونانسى صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجم أحمد السقا، النجمة مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق. لمزيد من التفاصيل



شاهد.. كيف احتفل شريف مدكور بعيد ميلاده

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، وعدد كبير من الإعلامين عبر حسابهم بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد الإعلامي شريف مدكور من داخل فيلته.

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لأول مرة.. تامر عاشور يكشف كواليس أغنية قولولو سماح

كشف المطرب تامر عاشور، كواليس أغنية "قولولو سماح" ، ونشر فيديو أثناء تسجيل الأغنية في خاصية "الاستوري" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

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من منظور جديد.. محمد رمضان: أحلم بالعالمية

قال محمد رمضان إنه يحلم بالوصول إلى العالمية، ولكن من منظور آخر.

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حجازي متقال: برامج اكتشاف المواهب لها دور في صناعة النجوم

قال الفنان حجازي متقال، إن برامج اكتشاف المواهب لها دور كبير في صناعة النجم.

أحمد فهمى من شهر العسل يدعم لاعب الأهلى مؤمن زكريا

نشر الفنان أحمد فهمي صورة للاعب كرة القدم بالنادى الأهلى مؤمن زكريا قبل بدء رحلة علاجه من إصابته على مستوى الجهاز العصبى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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بعد انساي.. محمد رمضان يكشف عن دويتو غنائي جديد

قال الفنان محمد رمضان إنه يجهز لدويتو غنائي بعد نجاح ديو "إنساي" الذي قدمه مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

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أحد الجمهور لـ رضوي الشربيني: امسحي الميكاب وكلميني راجل لـ راجل

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" بعض فيديوهات الأسئلة التي طرحت عليها من الجمهور في خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقال أحد المتابعين: "شيلي الميكب وكلميني راجل لراجل".

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دينا الشربيني تحضر افتتاح مهرجان سلا بالمغرب

نشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على فيسبوك صورا من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت قد ختارت أدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة النجمة المصرية دينا الشربيني لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب. شاهد.. كيف احتفل شريف مدكور بعيد ميلادهاحتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، وعدد كبير من الإعلامين عبر حسابهم بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد الإعلامي شريف مدكور من داخل فيلته.لأول مرة.. تامر عاشور يكشف كواليس أغنية قولولو سماحكشف المطرب تامر عاشور، كواليس أغنية "قولولو سماح" ، ونشر فيديو أثناء تسجيل الأغنية في خاصية "الاستوري" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".من منظور جديد.. محمد رمضان: أحلم بالعالميةقال محمد رمضان إنه يحلم بالوصول إلى العالمية، ولكن من منظور آخر.حجازي متقال: برامج اكتشاف المواهب لها دور في صناعة النجومقال الفنان حجازي متقال، إن برامج اكتشاف المواهب لها دور كبير في صناعة النجم. لمزيد من التفاصيل

أحمد فهمى من شهر العسل يدعم لاعب الأهلى مؤمن زكريانشر الفنان أحمد فهمي صورة للاعب كرة القدم بالنادى الأهلى مؤمن زكريا قبل بدء رحلة علاجه من إصابته على مستوى الجهاز العصبى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".بعد انساي.. محمد رمضان يكشف عن دويتو غنائي جديدقال الفنان محمد رمضان إنه يجهز لدويتو غنائي بعد نجاح ديو "إنساي" الذي قدمه مع المطرب المغربي سعد لمجرد.أحد الجمهور لـ رضوي الشربيني: امسحي الميكاب وكلميني راجل لـ راجلنشرت الإعلامية رضوي الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" بعض فيديوهات الأسئلة التي طرحت عليها من الجمهور في خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقال أحد المتابعين: "شيلي الميكب وكلميني راجل لراجل".دينا الشربيني تحضر افتتاح مهرجان سلا بالمغربنشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على فيسبوك صورا من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت قد ختارت أدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة النجمة المصرية دينا الشربيني لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.



رسالة غامضة.. هنا شيحة : الحب بالنسبة لى هو الحياة .. بس مش بعرف أتنازل

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها من احدث مشاركتها الدرامية بمسلسل "نصيبى و قسمتك3" حكاية اتفضلوا فى الصالون .

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ممكن أروح المول بالبيجامة.. أسما شريف منير تثير ضجة على السوشيال ميديا

أثارت أسما شريف منير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء تجولها داخل أحد المولات الشهيرة في دبى بالإمارات.

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هيثم شاكر يقبل يد إسعاد يونس .. وأحد الجماهير: بتنور النور الذي أطفأه العالم داخل الإنسان

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام مجموعة من الصور برفقة هيثم شاكر بعد اذاعة برنامج صاحبة السعادة، وظهر هيثم شاكر وهو يقبل يدها.

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رسالة غامضة.. هنا شيحة : الحب بالنسبة لى هو الحياة .. بس مش بعرف أتنازلنشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها من احدث مشاركتها الدرامية بمسلسل "نصيبى و قسمتك3" حكاية اتفضلوا فى الصالون .ممكن أروح المول بالبيجامة.. أسما شريف منير تثير ضجة على السوشيال ميدياأثارت أسما شريف منير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء تجولها داخل أحد المولات الشهيرة في دبى بالإمارات.هيثم شاكر يقبل يد إسعاد يونس .. وأحد الجماهير: بتنور النور الذي أطفأه العالم داخل الإنساننشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام مجموعة من الصور برفقة هيثم شاكر بعد اذاعة برنامج صاحبة السعادة، وظهر هيثم شاكر وهو يقبل يدها.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:سعيد الماروق ينتهى من مونتاج فيلم الفلوس