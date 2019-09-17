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مرأة

تكيس المبايض.. مرض هرموني يسبب العقم للنساء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:45 م
مرض هرموني ليس له
مرض هرموني ليس له أسباب وعلاج... تعرف علي توعية متلازمة تكيس
قسم المرأه
متلازمة تكيس المبايض حالة هرمونية لها أعراض عاطفية وجسدية، وليس لها علاج أو أسباب محددة، بالاضافة أن هذا المرض من الاسباب الرئيسية للعقم ويُعد شهر سبتمبر هو شهر التوعية بمرض تكيس المبايض.

مصاعب مرض متلازمة تكيس المبايض تؤثر على المريضة بشكل مباشر ويجب عليها معالجتها يوميًا ومن هذه المصاعب :
- نمو الشعر الزائد
- زيادة حب الشباب
- زيادة فى الوزن
- تشنجات خلفية

ووفقًا لموقع blodsky تؤثر متلازمة تكيس المبايض على 1 فى الـ 10 نساء فى سن الإنجاب، حيث يؤثر هذا المرض بشكل سلبي على المبايض مما يؤثر على مدي تطور البويضة وإطلاقها.

والحرب تبدأ لدى المرأة منذ مرضها بمتلازمة تكيس المبايض لان أعراضها مرئية للعالم أجمع وهذا ما يجعل الامر أكثر صعوبة لأن المرأة تشعر بالخجل ، خاصةً أن متلازمة تكيس المبايض تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

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