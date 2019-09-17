إسرائيل تتسلم مقاتلتين جديدتين F35 من أمريكا

تسلمت إسرائيل مقاتلتين جديدتين، من طراز "إف-35" (الشبح) الأمريكية، وذلك بحسب الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن "سلاح الجو الإسرائيلي استلم طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" شبح الأمريكية".
وأضاف: "انضمت الطائرتان إلى صفوف أسرابه المقاتلة".
ويُعد وصول الطائرتين المقاتلتين حدثا مهما في تل ابيب، ودليل على متانة العلاقات بين البلدين الحليفين.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن "سلاح الجو الإسرائيلي استلم طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" شبح الأمريكية".
وأضاف: "انضمت الطائرتان إلى صفوف أسرابه المقاتلة".
ويُعد وصول الطائرتين المقاتلتين حدثا مهما في تل ابيب، ودليل على متانة العلاقات بين البلدين الحليفين.