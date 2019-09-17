إسرائيل تتسلم مقاتلتين جديدتين F35 من أمريكا

تسلمت إسرائيل مقاتلتين جديدتين، من طراز "إف-35" (الشبح) الأمريكية، وذلك بحسب الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية.



وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن "سلاح الجو الإسرائيلي استلم طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" شبح الأمريكية".



وأضاف: "انضمت الطائرتان إلى صفوف أسرابه المقاتلة".



ويُعد وصول الطائرتين المقاتلتين حدثا مهما في تل ابيب، ودليل على متانة العلاقات بين البلدين الحليفين.