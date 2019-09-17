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أخبار العالم

إسرائيل تتسلم مقاتلتين جديدتين F35 من أمريكا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:50 م
إسرائيل تستلم مقاتلتين
إسرائيل تستلم مقاتلتين F35 من أمريكا
سمر صالح
تسلمت إسرائيل مقاتلتين جديدتين، من طراز "إف-35" (الشبح) الأمريكية، وذلك بحسب الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن "سلاح الجو الإسرائيلي استلم طائرتين جديدتين من طراز "إف-35" شبح الأمريكية".

وأضاف: "انضمت الطائرتان إلى صفوف أسرابه المقاتلة".

ويُعد وصول الطائرتين المقاتلتين حدثا مهما في تل ابيب، ودليل على متانة العلاقات بين البلدين الحليفين.

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