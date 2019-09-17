أول تعليق للملك سلمان على حريق أرامكو .. ماذا قال؟

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير لقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ومسئولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وكل من عبّر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية في المملكة حيث خريص وبقيق.



وخلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، أكد الملك سلمان قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء الذي وصفه بـ «الجبان» الذي لا يستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما يستهدف إمدادات النفط العالمية، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.



وجدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده اليوم أن الهدف من العدوان غير المسبوق هو تدمير موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الرسمية في المملكة.



ودعا مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، المجتمع الدولي؛ لتحمل مسئولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

