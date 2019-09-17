في عيد ميلاد عبلة كامل.. حكاية فيلم قصير لها انتهى بالجواز.. وسبب غريب أدى لطلاقها

قدمت الفنانة عبلة كامل الكثير من الأدوار المؤثرة سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، وقدمت أيضا أفلام قصيرة ومنها أول فيلم قصير أدته والذي كان سببا في زواجها الأول من الفنان أحمد كمال.



شارك فنان المسرح كما يحب الفنان أحمد كمال أن يُطلَق عليه، في العديد من الأفلام الروائية القصيرة أولها كان فيلم «أنت عمري»، وكان هذا الفيلم صامتا من إخراج المخرج الراحل يوسف شاهين، وشاركته فيه البطولة الفنانة عبلة كامل، الذي يحل اليوم ذكرى ميلادها الـ 59، وبعد انتهاء التصوير بفترة قصيرة أعلنا زواجهما، وكانت هذه الزيجة الأولى لكل منهما.



أنجبا ابنتيهما التوأم وسرعان ما انفصلا بعد ولادة البنتين، وقال أحمد كمال في لقاء تليفزيوني عن الفيلم "صورنا في مكتب يوسف شاهين لأنه كان يساعد الشباب وقتها، وعرض الفيلم في مهرجانات وحصل على العديد من الجوائز"



المسرح هو حب كمال الأول والأخير، ورغم تقديمه لعدد من الأدوار بالتليفزيون والسينما إلا أن العروض المسرحية هي هدفه الأساسي من الفن، وهو السبب أيضا في تباطأ خطواته نوعا ما عن عبلة في بداية زواجهما.



بدأ كل منهما في نفس الوقت ولكن خطوات عبلة كانت أسرع، وقال كمال: "في الشغل قدرت إنها تحقق نجاحا لكن أنا كنت مصر على المسرح، وهي كمان أدوارها كانت مطلوبة اكتر، ونجوميتها مش سبب للطلاق، ولكن الطلاق وقع بسبب اختلاف في وجهات النظر".