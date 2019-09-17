انتخابات إسرائيل 2019.. نسبة التصويت تصل إلى 36.5%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى إسرائيل أن نسبة التصويت العامة بلغت عند الساعة الثانية ظهرًا، 36.5%، وهي النسبة ذاتها في انتخابات العام 2015، التي انتهت إلى نحو 72%.



ونسبة التصويت حتى الساعة الثانية ظهرًا أعلى من نسبة التصويت العامة في الساعة ذاتها في الانتخابات الأخيرة في شهر أبريل الماضي، بـ0.7%.



وبحلول الساعة 12:00 من ظهر اليوم، الثلاثاء، بلغت نسبة التصويت العامة في انتخابات الكنيست 26.8%، لتسجل بذلك ارتفاعا قياسيا بنسبة التصويت في الانتخابات الماضية في مثل هذه الساعة، حيث بلغت حينذاك 24.8% وبذلك بلغ إجمالي عدد المصوتين حتى ظهيرة اليوم 1,713,936 ناخبا.



ويتبين من المعطيات التي تنشرها لجنة الانتخابات المركزية أن نسب التصويت، اليوم، مرتفعة أكثر من نسب التصويت في الانتخابات السابقة، في أبريل الماضي، فقد وصلت هذه النسبة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، إلى 15% وهي الأعلى منذ انتخابات العام 1984، بينما كانت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 12.9%.



وفي البلدات العربية سجلت نسب التصويت ارتفاعًا مقارنة بالانتخابات السابقة، ووصلت 12% عند الساعة العاشرة صباحًا، وقرابة 20% قرابة الساعة الواحدة، بحسب تقديرات غير رسمية، لكنها أقل من نسب التصويت في البلدات اليهودية.

