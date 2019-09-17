ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرعة القسم الثاني من الدوري المصري.. غدا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:50 م
مقر اتحاد الكرة المصري
مقر اتحاد الكرة المصري
عبدالله هشام
يجري الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة دوري القسم الثاني، وذلك في الواحدة ظهر غد الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن يعلن نظام المسابقة لاحقا على ضوء الدراسات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم المقبل 20-2021.

كما تعقد قرعة مسابقة القسم الثالث يوم الخميس المقبل في فروع الاتحاد التابع لها مجموعات المسابقة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أن تقام مسابقة الدوري المصري القسم الثاني من 12 فريقا في كل مجموعة "الصعيد والقاهرة وبحري".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مسابقات القسمين الثاني والثالث لـ الدوري

قرعة دورى القسم الثاني الأربعاء المقبل

اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول في الدوري الممتاز والمؤجلات .. تفاصيل

تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

الكرة الرسمية لـ مباريات دوري أبطال أوروبا .. صور

اختفاء 4 سيارات من الشارع وغرامة على نفاد البنزين بالطريق.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

3 أسباب تعمق جراح عصام الحضري في تدريب المنتخب

بسرعة قصوى للإنترنت.. إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 17-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور