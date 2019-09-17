أسعار البنزين الأمريكية تقفز بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين

أفاد تقرير من نادي اتحاد السيارات الأمريكي (إيه.إيه.إيه) أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستقفز على الأرجح هذا الأسبوع بعد ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام قرابة 15 بالمئة في أعقاب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.



وقال اتحاد السيارات في تقرير إنه في الأسبوع، استقر متوسط أسعار البنزين على مستوى البلاد عند 2.56 دولار للجالون، لكن بمقدور السائقين توقع بعض التقلب في الأسعار في الأيام والأسابيع المقبلة.



وخلال مطلع الأسبوع، شهدت السعودية هجمات بطائرات مُسيرة على منشأتين رئيسيتين للنفط بما في ذلك بقيق وهي الأكبر من نوعها في العالم. وحجبت الهجمات 5.7 مليون برميل يوميا من السوق أو ما يعادل نحو ستة بالمئة من الإنتاج العالمي.