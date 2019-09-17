ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار البنزين الأمريكية تقفز بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:45 م
أرامكو
أرامكو
رويترز
أفاد تقرير من نادي اتحاد السيارات الأمريكي (إيه.إيه.إيه) أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستقفز على الأرجح هذا الأسبوع بعد ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام قرابة 15 بالمئة في أعقاب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.

وقال اتحاد السيارات في تقرير إنه في الأسبوع، استقر متوسط أسعار البنزين على مستوى البلاد عند 2.56 دولار للجالون، لكن بمقدور السائقين توقع بعض التقلب في الأسعار في الأيام والأسابيع المقبلة.

وخلال مطلع الأسبوع، شهدت السعودية هجمات بطائرات مُسيرة على منشأتين رئيسيتين للنفط بما في ذلك بقيق وهي الأكبر من نوعها في العالم. وحجبت الهجمات 5.7 مليون برميل يوميا من السوق أو ما يعادل نحو ستة بالمئة من الإنتاج العالمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب الهجمات على منشأتين سعوديتين.. ارتفاع كبير في أسعار النفط

بيري: من المبكر القول بضرورة السحب من الاحتياطي النفطي الأمريكي

ترامب يكشف مفاجأة عن أسعار النفط بعد هجمات أرامكو السعودية

ما مصير أكبر 5 دول مستوردة للنفط بعد أزمة أرامكو؟

بعد هجمات أرامكو.. شركات تكرير يابانية تقيم إمدادات النفط السعودية

النفط ينخفض بعد أكبر قفزة منذ حرب الخليج

ترشيحاتنا

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر المصري

دعوة رسمية لإيقاف انطلاق الدوري المصري وتجميد تنفيذ جدول المباريات

3 أسباب تعمق جراح عصام الحضري في تدريب المنتخب

شاهد.. لحظة بكاء محمود الخطيب بسبب مؤمن زكريا

مخاطر قيادة السيارة بخزان شبه فارغ‎ .. تعرف عليها

السكوت عن الإساءة للجيش خيانة.. خالد صلاح يشعل تويتر بتصريحات نارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION