شروط شراء سيارة مستعملة بتمويل من البنوك

ينشر موقع صدي الاخباري أبرز البرامج التمويلية لشراء السيارات المستعملة بشروط ميسرة وبحد أقصي للتمويل يصل لمليون جنيه بـ 3 بنوك خاصة.



يبنك الاتحاد الوطني- مصر:

يتيح البنك تمويل لشراء السيارات المستعملة بقيمة تصل لـ نصف مليون جنيه بحد أقصي للتمويل تبلغ 85% بفترة سداد تصل لـ10 سنوات و بعائد فائدة مناسب، مع امكانية تحويل الراتب أو الأقساط للبنك

كما يمكن لعميل البنك دفع 70% من قيمة القرض علي 60 شهر و الـ30% المتبقية في 60 شهرا آخرا، أو 50% من مقدم السيارة مقابل تقليل المستندات.

يشترط البنك لسريان مبلغ القرض، صورة من بطاقة الرقم القومي و فاتورة مرافق حديثة وكشف حساب بنكي لاخر تعامل من 3 شهور، بالاضافة لخطاب تحويل الراتب بالنسبة للموظفين، علي ألا يكون دخله الشهري لايقل عن 800 جنيه كحد أدني و سنه يبلغ 21 عاما ولا يتجاوز الـ60 عاما عند انتهاء القسط.

أما في حالة أصحاب المهن و الأعمال الحرة؛ فيشترط أن يكون عمره لا يقل عن 24 عاما و لا يجاوز الـ65 عاما في نهاية مدة القرض، بحيث يكون الحد الأدني لبداية نشاطه نحو 3 سنوات، بالاضافة لصورة حديثة من السجل التجاري بواقع 6 شهور وكشف حساب بنكي لتعاملات لاتقل عن 6 شهور و مستند رسمي بقيمة السيارة.

علي أن يتم سداد 15% من قيمة السيارة بفترة سداد تصل لـ3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات طبقا لموديل وسنة صنع السيارة .



مصرف أبوظبي الاسلامي – مصر

اتاح المصرف 3 برامج لمرابحة تمويل السيارة المستعملة

أولها بضمان الأوعية الإدخارية

يتميز ذلك البرنامج بتمويل شراء السيارة بنسبة 95% من مجمل قيمة السيارة والتي تصل لمليون جنيه بفترة سداد تبلغ 5 سنوات بنسبة مرابحة تتوافق مع الشريعة الاسلامية، ويشترط فيها تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر بتأشيرة إقامة سارية لغير المصريين، وعرض أسعار السيارة من الموزعين المعتمدين لدي المصرف و تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك، علي أن يكون عمر المتقدم من المصريين أو الأجانب لا يقل عن 21 عاما

ثانيها برنامج أنظمة الدفعات المقدمة:

يتميز ذلك البرنامج بتقديم تمويل يصل لـ400 ألف جنيه من قيمة السيارة بفترة سداد تصل لـ5 سنوات بحيث يتم دفع 50% مقدمة من قيمة السيارة بسعر فائدة يتوافق مع الشريعة الاسلامية ونسبة عبء للديون تبلغ 35% للموظفين و 30% لأصحاب الأعمال، بشرط تقديم طلب تمويل شراء السيارة للمصرف و صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين و عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين و تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى المصرف، علي أن يتم تمويل المصريين فقط من الموظفين و اصحاب الاعمال ممن يصل عمرهم لـ21 و لا يتجاوز الـ65 عاما.

ثالثها برنامج مرابحة السيارة المستعملة لأصحاب الأعمال والموظفين

يتميز ذلك البرنامج بأن الحد الأقصي للتمويل يصل لـ600 الف جنيه بفترة سداد تبلغ 5 سنوات بدفعة مقدمة 30% و بعائد يتوافق مع الشريعة الاسلامية ، بشرط تقديم طلب تمويل شراء السيارة للمصرف و صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين و عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين و تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى المصرف، علي أن يتم تمويل المصريين فقط من و اصحاب الاعمال ممن يصل عمرهم لـ21 و لا يتجاوز الـ65 عاما.

ويشترط في المتقدم لطلب القرض أن يرفق حساب بنكى لـ6 أشهر سابقة و سجل تجارى حديث و ترخيص مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة.

أما بالنسبة للموظفين فالدفعة المقدمة للتمويل بنسبة 25% و بعبء ديون يصل لـ35% بشرط تقديم خطاب مفردات مرتب بخلاف الشروط السابقة

بنك البركة:

يتيح البنك برنامج لتمويل السيارات المستعملة بمقدم أكثر من 25% ويصل لـ50% من قيمة السيارة المراد تمويلها، بحد أقصي 750 ألف جنيه.

التمويل يشمل الموظفين و اصحاب المعاشات و أصحاب الانشطة الاقتصادية والتجارية والمهن الحرة و أصحاب العقارات والأوعية الإدخارية والعاملين بالخارج، بحيث يصل عمرهم من 21 و لا يتجاوز 60 عاما بنهاية مدة التمويل.

تصل مدة التمويل للسيارات الأمريكية و الأوربية واليابانية لـ4 سنوات و 3 سنوات للسيارات الكورية، بقسط يتصل لـ300 جنيه شهريا كحد أدني للموظفين واصحاب المعاشات عدا اصحاب الانشطة التجارية والعاملين بالخارج، وبحد أقصي 5ألاف جنيه شهريا.

القسط الشهر لا يزيد عن 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتامينات الاجتماعية، أما في حالة سداد 50% من قيمة السيارة يشترط وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد بالإضافة إلى شرط تقييم السيارة من الوكيل المعتمد وفي حالة الشراء من الوكيل المعتمد يكون عرض السعر بديلًا عن التقييم وإمكانية الإعفاء من حظر البيع والتأمين الشامل على السيارة

ويقوم البنك بدفع جائزة في حالة السداد المبكر .



