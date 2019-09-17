فيسبوك يدمر الصحة الجسدية والعاطفية.. تفاصيل مثيرة

كشفت دراسة استغرقت عامين أن الاستخدام المفرط لبرنامج التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك Facebook قد يدمر صحتك النفسية والجسدية.



ووفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، راقب الباحثون استخدام فيسبوك Facebook لأكثر من 5 آلاف شخص بالغ لمدة عامين، ووجدوا أن استخدام فيسبوك Facebook يقلل من الصحة البدنية والعقلية للأشخاص.



وأوضحت الدراسة أن الاستخدام المفرط للشبكة الاجتماعية يؤدي إلى "المقارنة الذاتية السلبية"، حيث يبدأ المستخدم بمقاترنة نفسه وحياته مع الآخرين ومع حياتهم.



وبالإضافة إلى المقارنة الذاتية السلبية، يلاحظ الباحثون، أن الاستخدام المتزايد لفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يخلق الوهم بأنك قريب من الأشخاص لأنك تتعامل معهم باستمرار عبر فيسبوك.



يقول الباحثون عن ذلك إنه طالما أن الوقت الذي تقضيه على فيسبوك Facebook يأخذك بعيدًا عن التجمعات الاجتماعية في العالم الحقيقي، فإنك تفقد الاستفادة من وجودك في بين الأشخاص (الاجتماعات).

