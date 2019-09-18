ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم صرف الزكاة في تدريب طلبة العلم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:12 ص
صرف الزكاة لطلبة
صرف الزكاة لطلبة العلم
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على إقامة دورات تدريبية للمتشرعين -ويُقصَد بهم طلبة العلم- لتحسين أدائهم الدعوي بإكسابهم مهارات ضرورية لقيامهم بواجبهم، علمًا بأن هؤلاء المتشرعين ممن لا تغطي دخولُهم نفقاتِهم.

أجابت الدار في فتوى لها، أنه يجوزُ شرعًا صرفُ الزكاة في الإنفاقِ على تدريبِ طلبة العلم، خاصَّةً إذا كانوا محتاجين، حتى إن الحنفية أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى آخر لطالب العلم.

وأضافت: الإنفاق على طلبة العلم يشمل تدريبهم على المهارات الضرورية؛ لأنهم يحتاجون إليها كما يحتاجون إلى الكتاب، إن لم تكن حاجتُهُم إليها أشد؛ لعموم نفعها لهم في سائر شأنهم.

ترشيحاتنا

الخطيب على رأس الحضور بحفل زفاف نجم النادي الأهلي ..صور

واتساب يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

نتائج تحويلات المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس.. عبر هذا الرابط

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

ليبرمان يفجّر المفاجأة ويكشف هوية الحكومة الإسرائيلية الجديدة

شاهد.. داليا البحيري في مرحلة الطفولة مع والدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال