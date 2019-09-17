موجز السوشيال ميديا.. خالد صلاح: السكوت عن الإساءة للجيش خيانة.. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده.. رسالة غامضة من هنا شيحة

فى إطار خدمات "صدى البلد" المتعددة، نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم الثلاثاء.. السكوت عن الإساءة للجيش خيانة.. خالد صلاح يشعل تويتر بتصريحات نارية شاهد.. كيف احتفل شريف مدكور بعيد ميلادهرسالة غامضة.. هنا شيحة : الحب بالنسبة لى هو الحياة .. بس مش بعرف أتنازلحلا شيحة تعلن عن مشاركتها بمهرجان الجونة بهذه الطريقةخدتى كل الرقة اللى فى الدنيا.. هبة مجدى تخطف الأنظار بلبنانهيثم شاكر يقبل يد إسعاد يونس .. وأحد الجماهير: بتنور النور الذي أطفأه العالم داخل الإنسانبتعبيرات وجه حادة أحدث ظهور لنيللى كريم.. والجمهور: كفاية عمقممكن أروح المول بالبيجامة.. أسما شريف منير تثير ضجة على السوشيال ميديا