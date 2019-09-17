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منوعات

شاهد.. شقاوة طفل تضعه في مواجهة موت محقق على ارتفاع 13 طابقا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:42 م
صدى البلد
قسم المنوعات
تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية اليوم، الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد اللحظة التي واجه فيها طفل عمره ثلاثة أعوام الموت بسبب "شقاوته"، وذلك بعد أن حاول التسلل عبر الفجوة الخاصة بمكيف الهواء، لينتهى به الحال عالقًا على حافة نافذة المبنى السكني الذي يقيم فيه، وتحديدًا على ارتفاع 13 طابقًا.

ويظهر الطفل خلال الفيديو وهو يحاول التشبث بإطار إحدى نوافذ المبنى، الذي يوجد في حي "برونكس" بمدينة "نيويورك" الأمريكية، لكنه بدا في عدة لقطات وكأنه على وشك السقوط، فيما تجمع عدد من المارة والجيران الذين أصيبوا بحالة من الذعر لدى رؤية الطفل في مثل هذا الوضع المفزع.

وقامت إحدى شهود العيان بتصوير الواقعة، التي حدثت يوم السبت الماضي، وقالت هذه السيدة في تصريح لوسائل إعلام محلية إن المحيطين بها كانوا يصرخون ويطالبون الطفل بمعاودة الدخول إلى شقته؛ ولحسن الحظ، فإنه بعد مضي بضع لحظات سارعت شقيقة الطفل الكبرى، البالغة من العمر 14 عامًا، من أجل إنقاذه، وتمكنت من الإمساك به وإدخاله إلى المنزل.

وأوضحت والدة الطفل في تصريح لوسائل إعلام محلية أن صغيرها سحب واخرج لوحة جهاز التكييف من مكانها، وأدخل رأسه عبر فتحة التكييف، قبل أن تعيده شقيقته إلى الداخل؛ وتجنبًا لتكرار مثل ذلك الحادث مجددًا، قامت الأم في صباح اليوم التالي بتركيب قضبان على النافذة، بحسب قولها.

شاهد.. شقاوة طفل تضعه في مواجهة موت محقق على ارتفاع 13 طابقا
شاهد.. شقاوة طفل تضعه في مواجهة موت محقق على ارتفاع 13 طابقا
شاهد.. شقاوة طفل تضعه في مواجهة موت محقق على ارتفاع 13 طابقا

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