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محافظات

حملات مستمرة.. إزالة 1475 حالة تعد على الطرق والأراضي في المنيا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:45 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ايمن رياض
شنت الوحدات المحلية بمراكز مغاغة وبني مزار، وديرمواس عدة حملات لازالة الاشغالات والتعديات على الطرق والأراضي الزراعية .

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة تمكنت من إزالة 1420 حالة تعدى على حرم الطريق العام وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والمركبات بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من التكدس والزحام خاصة وقت الذروة .

أوضح اللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة، أن الحملة تم تنفيذها المرافق باستخدام معدات الوحدة المحلية، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير 150 محضر إشغال طريق و3 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص و21 محضر مرافق عامة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار من إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية, ضمن حملات الإزالة التي تُجرى على مستوى مراكز المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذا لتكليفات المحافظ بعدم التهاون في أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يقول اسماعيل الفحام رئيس المركز , إن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة قيراطين و 16 سهم, وجاء ذلك بالتعاون مع وحدة حماية الأراضي والازالات والجهات المعنية بالمركز .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس ، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات حول المدارس والشوارع المؤدية منها وإليها لخلق سيولة مرورية أمام الطلاب وأولياء الأمور أوقات الذهاب والخروج من المدرسة والارتقاء بمستوى النظافة العامة حولها، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ ، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

قال المهندس علي غلاب رئيس المركز, إن الحملة أسفرت عن تحرير 52 محضر إشغال طريق، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .

كان محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز بتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية بالمدن والقرى التابعة لها لتحقيق الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .


حملات مستمرة.. إزالة 1475 حالة تعد على الطرق والأراضي في المنيا
حملات مستمرة.. إزالة 1475 حالة تعد على الطرق والأراضي في المنيا
حملات مستمرة.. إزالة 1475 حالة تعد على الطرق والأراضي في المنيا
حملات مستمرة.. إزالة 1475 حالة تعد على الطرق والأراضي في المنيا

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