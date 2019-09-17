النور مكانه في القلوب .. وحي لقمان سعودية حطمت قيود الظلام .. قصة نجاح

من هى وحى لقمان



كيف تغلبت وحى على مصاعب التعليم



كيف دعمت عائلة وحى ابنتهما





ولن نغفل دور سكرتيرة الدكتورة وحي لقمان التى كانت ترافقها فى جميع متطلبات حياتها.



كانت العائلة تدعمها فى كل شئ على الرغم من صعوبة الأمر إلا أنهم أصروا لسفرها إلى بريطانيا ولكنها رفضت، وأصرت أن تستكمل حياتها وخطواتها على أرض بلادها، فالحلم حلم داخل البلد وليس خارجها، وقررت مواجهة جميع الصعاب حتى تصبح الآن الدكتورة أستاذة القانون وحي لقمان.



حياتها الجامعية



عندما تخرجت من الجامعة وسافرت بالخارج للحصول على الدكتوارة، وعادت بعد حصولها على الدكتوارة،أبدت رغبتها فى العمل داخل الجامعة، وبالفعل تقدمت بأوراقها إلى الجامعة لتعيينها ضمن أعضاء هيئة التدريس، وبالفعل حققت حلمها وأصبحت ضمن هيئة أعضاء التدريس.



وخلال مقابلة تلفزيونية للدكتور وحى لقمان فى إحدى الفضائيات، قالت أنها تتذكر حديث عميدة الجامعة وقتها عندما تقدمت بأوراقها لها، وذهبت لإجراء المقابلة الشخصية فقالت لها” لقد التقيتك كإجراء روتيني اعتقدت أنه سينتهي بدون نتيجة ولكنك جديرة بأن تكوني إحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة"



ومن هنا بدأت عملها بالتدريس وتربطها علاقة جيدة جدا بطلابها فى الجامعة.







معاناتها وعدم قدرتها على رؤية العالم لفقدانها بصرها فى وقت مبكر لم تمنعها من رؤية العالم بقلبها والوصول إلى قلوب ملايين البشر، الدكتورة وحى لقمان أستاذة القانون كفيفة العين مبصرة العقل والقلب، نموذج مشرف للمرأة العربية التى تحدت اعاقتها.و رغم إعاقتها، استطاعت وحى لقمان أن تسطر اسمها بأحرف من نور في مجال القانون ، فرغم فقدانها بصرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة حياتها واستمرار مسيرتها العملية والتعليمية، ولم تكتفلى بذلك، بل أصبحت من النماذج التى يحتذى بها فى الوطن العربي، وعلى الرغم من أنها ليست ممن يقوم بنشر كل ما يتعلق به على منصات التواصل الاجتماعى إلا إنها لفتت الأنظار بحبها لعملها واعتلائها أعلى مراتب العمل.بدأت معاناة وحى مبكرا مع المرض عندما اصيبت بمرض فى العين يصعب تشخيصه حيث كانت لا تعرف تقرأ جيدا ولاتري تمييز الألوان بسهولةولدت وحي لقمان بمرض يصعب تشخيصه فى العين، فى بداية الأمر اكتشفت عائلتها مرضها من خلال عدم قدرتها على رؤية الأشياء بسهولة وتمييز الألوان وصعوبة القراءة ومن هنا بدأت معاناتها من المرض التى كانت تعتبر كفيفة .كانت طفولة وحى غير عادية كانت لا تشغل بالها بالعرائس ولعب الأطفال، كل ما كان يشغلها هو القراءة، وكانت تضطر للقراءة تحت أشعة الشمس الحارقة لاكتساب مزيد من العلم.واجهت "وحى" عقبات فى التحاقها بالتعليم فكانت المدارس تغلق أبوابها فى وجهها وتقدمت للكثير من المدارس التى كانت ترفضها نظرا لأنها كفيفة، ولكن لم تيأس من رحمة الخالق وبدأت تدق جميع الأبواب لعل أحدها يُفتح أمامها برحمة الله الواسعة.وبالفعل وافقت مديرة مدرسة التعليم الثانوى بالتحاق وحي لقمان كطالبة منازل ومن هنا بدأت مسيرتها التعليمية لتضع قدمها على أبواب الجامعة وتتخرج من الجامعة أستاذة قانون يحترمها الجميع.كان والديها يعرفا مدى شغف ابنتهما بالقراءة على الرغم من ضعف نظرها الذى يكاد يكون غير موجود، فكان يقوم بتكبير خطوط الكتابة فى مكتبة المنزل من أجلها.