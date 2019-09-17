كلية الصيدلة جامعة المنصورة تحتفل بتخريج الدفعة 45

احتفلت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة بتخرج الدفعة ٤٥ من طلابها بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، بحضور كلا من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتوره ماجدة نصر عضو مجلس النواب و نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة ،الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتوره منال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،



وأشاد عبد الباسط رئيس الجامعة بالجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية حتى وصلت لمكانة مرموقة وساهمت فى ارتفاع تصنيف الجامعة عالميا حتى تصدرت الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز الأخير، ناصحا الخريجين بالعمل لخدمة وطنهم وتنميته وأثنى على جهد أولياء أمورهم حتى تحقق حلمهم بتخرج ابنائهم فى كلية عريقة مثل كلية الصيدلة.



وأثنت ناهد العنانى على دعم إدارة الجامعة للكلية باستمرار وعلى الجهد المبذول من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها فى مجال التعليم والبحث العلمى .



وأشارت العنانى إلى أن مكانة الكلية المرموقة نابعة من حصولها على الاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد والجودة عام ٢٠١١ وتجديد ذلك الاعتماد عام ٢٠١٧ ومن حصول عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بها على براءات اختراع وجوائز التميز العلمى ومن تطبيقها لنظام الدراسة بالساعات المعتمدة ومن ريادتها فى عقد مؤتمرات علمية للطلاب وإقامة المهرجانات الخاصة بالصيدلة والصيدلية التعليمية .



وطالبت العنانى الطلاب بتنمية مهاراتهم باستمرار وبالتواصل المستمر مع مكتب متابعة الخريجين بكلية الصيدلة

وأكدت الدكتوره منال عيد على بذل كافة العاملين للكلية لأقصى جهد لتأهيل هؤلاء الخريجين جيدا وعلى دعم الجامعة للخريجين من خلال إنشاء مركز تطويرالآداء المهنى.