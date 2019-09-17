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تعليم

محاكاة لمكافحة حريق والاخلاء الآمن بكلية الطب جامعة المنصورة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:52 م
كلية الطب بجامعة
كلية الطب بجامعة المنصورة
همت الحسينى
نفذت كلية الطب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، محاكاة لتجربة إخلاء آمن ومكافحة حريق في أحد مباني الكلية، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ، وتطبيق ذلك عمليا.

وتم تنفيذ التجربة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد الكلية، والعميد أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

وقام بتنفيذ التجربة من ادارة الحماية المدنية بالدقهلية العقيد أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء والرائد محمد ابو العينين والنقيب أحمد صبرى.

وأشار العقيد أحمد عوض إلى أنه تم تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق بعد اتصال من ادارة الكلية بنشوب حريق وتمت مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم تنفيذ التجربة بنجاح.

وأوضح أن التنفيذ سبقته تدريبات مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، على كيفية مواجهة الحرائق واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق، وطرق طلب النجدة أو فرق الطوارئ.

وأشارت الدكتورة نسرين صلاح عمر إلى أن التجربة تهدف إلي إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق، وإخلاء الأفراد في حالات الطوارئ بعد تدريب اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية، في مواجهة الطوارئ المحتملة، من خلال رفع الوعي لديهم، وكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية.
محاكاة لمكافحة حريق والاخلاء الآمن بكلية الطب جامعة المنصورة
محاكاة لمكافحة حريق والاخلاء الآمن بكلية الطب جامعة المنصورة
محاكاة لمكافحة حريق والاخلاء الآمن بكلية الطب جامعة المنصورة

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