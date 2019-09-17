قبل مباراة نابولي وليفربول .. تعرف على أرقام محمد صلاح ضد الفرق الإيطالية .. فيديو

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مواجهة نارية بين ليفربول ونابولي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال أوروبا في مباراة اليوم، بينما يطمح نابولي في الثأر من الريدز بعدما اطاح به من التشامبيونزليج الموسم الماضي من دور المجموعات.



ويأمل النجم المصري محمد صلاح في مواصلة هوايته في مباراة اليوم أمام الفريق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، سواء بالتسجيل او الصناعة.



ويستعرض "صدى البلد" أبرز أرقام محمد صلاح ضد الفرق الإيطالية بقميص ليفربول:



محمد صلاح ضد روما:

واجه محمد صلاح فريق فريقه السابق روما في مناسبتين، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة أثنين آخرين، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخسمة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أنفيلد.



وفي لقاء العودرة ظهر ليفربول بأداء باهت وخسر 4 - 2، ولم يسجل محمد صلاح او يصنع اي هدف، من مباراة من أسوء مباريات الريدز تحت قيادة يورجن كلوب.



محمد صلاح ضد نابولي:

التقي محمد صلاح بنابولي في مباراتين ايضا بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقدم ظهورا باهتا، في خسارة الريدز بهدف نظيف، على معلب سان بالو.



وعلى عكس لقاء الذهاب، تألق محمد صلاح في مابراة العودة وقدم أداء مميزا، وسجل هدف المباراة الوحيد، ليقود الريدز للتأهل لدور الـ 16 بشق الأنفس.







