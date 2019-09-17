ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة إسناد لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك إلى طاقم مصرى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:43 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
عمرو الحلوانى
حسم جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، الجدل بشأن اختيار حكم مصرى لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المقرر إقامتها الجمعة المقبل بملعب برج العرب.

وحسم جمال الغندور، الأمر فى تصريحات إذاعية، مؤكدًا أن وجود حكم مصرى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يعد الخيار الثالث والأخير بالنسبة إلى لجنة الحكام.

وأوضح جمال الغندور، أن لجنة الحكام تبحث عن حكم أجنبى دولى كبير لإدارة المباراة، وفى حال عدم التواصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأجنبية القارية، فسيتم اللجوء لحكم عربى أو إفريقى كبير، وفى حال عدم التواصل سيتم اللجوء لحكم مصرى.

وأكد جمال الغندور، ثقته الكاملة فى الحكام المصريين، وقناعاته الكاملة بهم في إدارة لقاءات الأهلى والزمالك، ولكنه فضل اللجوء للحكم الأجنبى فى ظل الحساسية التى تتمتع بها مباريات القمة دائمًا بين الأهلى والزمالك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور يخاطب 6 اتحادات أوروبية لترشيح حكام السوبر المصري

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر

صربيا وسويسرا ممنوعتان.. اتحاد الكرة يفاوض حكاما أوروبيين لمباراة السوبر

تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك خلال ساعات

جنسية الحكم ومصير ازارو وشيكابالا.. ملفات تنتظر الحسم قبل مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

ترشيحاتنا

سباق سعودي قطري على بطل إفريقيا.. إلى أين يذهب جمال بلماضي؟

وسع رزقك بـ 4 خطوات بسيطة

شربناه مخدر وربطنا إيده ورجليه.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة آخرين وتلقى بجثته فى النيل

صاحب سمو ورجل أعمال وبطل رياضي.. خليفة تركي آل شيخ لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

اتحاد الكرة يستقر على موعد إعلان اسم مدرب منتخب مصر.. تعرف عليه

مفاجأة حول مصير إمدادات البترول السعودي محليًا ودوليًا بعد هجوم أرامكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION