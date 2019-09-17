حقيقة إسناد لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك إلى طاقم مصرى

حسم جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، الجدل بشأن اختيار حكم مصرى لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المقرر إقامتها الجمعة المقبل بملعب برج العرب.





وحسم جمال الغندور، الأمر فى تصريحات إذاعية، مؤكدًا أن وجود حكم مصرى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يعد الخيار الثالث والأخير بالنسبة إلى لجنة الحكام.





وأوضح جمال الغندور، أن لجنة الحكام تبحث عن حكم أجنبى دولى كبير لإدارة المباراة، وفى حال عدم التواصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأجنبية القارية، فسيتم اللجوء لحكم عربى أو إفريقى كبير، وفى حال عدم التواصل سيتم اللجوء لحكم مصرى.





وأكد جمال الغندور، ثقته الكاملة فى الحكام المصريين، وقناعاته الكاملة بهم في إدارة لقاءات الأهلى والزمالك، ولكنه فضل اللجوء للحكم الأجنبى فى ظل الحساسية التى تتمتع بها مباريات القمة دائمًا بين الأهلى والزمالك.