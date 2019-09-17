نابولي ضد ليفربول .. شاهد أهداف محمد صلاح في الفريق الإيطالي .. فيديو

يبدأ فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفًا على نابولي الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة ليلًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.



ونعرض لكم أرقام محمد صلاح أمام فريق نابولي فى دوري أبطال أوروبا:



تقابل محمد صلاح في أندية مختلفة أمام فريق نابولي في 7 مباريات حقق الفرعون الفوز في 3 مواجهات وخسر 3 مباريات وحسمت مباراة وحيدة نتيجة التعادل .



وخلال مواجهات محمد صلاح امام نابولى سجل هدفين وصنع مثلهما فى دورى أبطال أوروبا.



في روما واجه محمد صلاح فريق نابولي في 4 مباريات رسمية فاز الفرعون في مباراتين وخسر واحدة وتعادل في أخرى ونجح في تسجيل هدف وصنع هدفين .



وأثناء فترة تواجد محمد صلاح مع فريق فيورنتينا الإيطالي خسر بنتيجة 3-0



بقميص ليفربول قاد محمد صلاح الريدز للفوز بمباراة دور المجموعات بنتيجة 1-0 وخسر مثلها وفي الموسم الماضي كان الفرعون صاحب التأهل الي دور التالي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا التي توج بلقبها في النهاية .