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فن

موقف عاصى الحلانى النهائى فى ذا فوس كيدز بعد نجاته من الموت.. تفاصيل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:22 م
عاصى الحلانى وجمال
عاصى الحلانى وجمال فياض
أحمد البهى
كشف الناقد المؤسيقى جمال فياض عن موقف الفنان عاصى الحلانى من المشاركة فى الموسم الثالث من برنامج المسابقات الغنائى ذا فويس كيذر بعد إصابته البالغة.

وأكد "جمال فياض" فى تصريحات لصدى البلد أن عاصى الحلانى انتهى من تصوير 6 حلقات كاملة قبل تعرضه للحادث، ويتبقى له تصوير 4 فقط قبل العروض المباشرة.

وتابع "فياض " أن علاج عاصى من المتوقع أن يستغرق شهرا، لذا سيتمكن من اللحاق بتصوير الحلقات، أو على أقصى تقدير سيتم تأجيل تصويرهما أسبوع واحد فقط.

كان الناقد الموسيقي جمال فياض قد كشف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لم يفقد الذاكرة بشكل كامل كما يعتقد البعض، لأنه بعد إفاقته من الغيبوبة التى دخل فيها لمدة يومين، تعرض لفقدان جزئى للذاكرة، فيما يخص تفاصيل الحادث، وحتى الآن لا يذكر تفاصيل ما حدث، وهذا قد يكون بسبب الصدمة أو قوة الحادث.

وأضاف أنه زار عاصى الحلانى فى منزله، واستعاد تركيزه، وتحدث معه لفترة طويلة، مؤكدًا مسألة فقدان الذاكرة تخص تفاصيل الحادث فقط.

كان عاصي الحلاني قد تعرض للإصابة الاثنين الماضي، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

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