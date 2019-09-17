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برلمان

مباحثات برلمانية مصرية روسية بعد غد في موسكو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:55 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أ ش أ
أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم الثلاثاء أنه سيلتقي وفد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش بعد غد الخميس.

وقال "سلوتسكي" في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية : "إنه من المزمع مناقشة قضايا التعاون الثنائي والتفاعل على المنابر الدولية بما في ذلك اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المرتقب في أكتوبر في بلجراد"، منوها بأنه سيتم التطرق إلى موضوع عقد القمة الروسية - الإفريقية يومي 23 و 24 أكتوبر المقبل في سوتشي.

ومن جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي "قسطنطين كوساتشوف" إنه سيلتقي وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة كريم درويش بعد غد ، مشيرا إلى أن روسيا ومصر اتفقتا على العمل معًا لإتمام وضع حزمة من 17 اتفاقية حكومية مشتركة.

وأفاد بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مصر اليوم بأن وفدا برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة توجه في وقت سابق اليوم إلى روسيا لعقد لقاءات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وعدد من المسؤولين الروس حول تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وروسيا الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن محادثات الوفد البرلماني ستتناول كذلك قضايا التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وجهود تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم..منوها بأن الوفد البرلماني يضم كلا من النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة، والنواب سوزي رفلة، وماريان عازر، وهشام سليم، وعبدالله مبروك

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