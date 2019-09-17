رسميا.. جولة ثانية بـ الرئاسية التونسية بين السعيد والقروى

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأنه سيتم إجراء جولة ثانية بالانتخابات الرئاسية التونسية، بين قيس السعيد، ونبيل القروي.





تصدر الترتيب نبيل القروي، وفق النتائج التي قدمتها هيئة الانتخابات الساعة الثانية صباحًا، بعد فرز 562370 صوتًا، أي بنسبة 18.8 بالمائة، وذلك بعد استكمال تقدم احتساب محاضر الفرز بنسبة 89 بالمائة، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية.





وجاء ثانيًا بعد قيس سعيد، المرشح عن حزب قلب تونس، نبيل القروي بـ 468622 صوتًا، أي بنسبة 15.7 بالمائة، ليأتي عبد الفتاح مورو (النهضة) في المرتبة الثالثة بـ 12.8 بالمائة، ثم عبد الكريم الزبيدي بنسبة 10.5 بالمائة فـ يوسف الشاهد 7.3 بالمائة واحمد الصافي سعيد بنسبة 7.1 بالمائة.





ويأتي ترتيب بقية المترشحين تباعًا، محمد المنصف المرزوقي، مهدي جمعة، منجي الرحوي، محمد الهاشمي الحامدي، حمة الهمامي، الياس الفخفاخ، سعيد علي مروان العايدي ،عمر منصور، محسن مرزوق، حمادي الجبالي، ناجي جلول، عبيد بريكي، سلمى اللومي، محمد الصغير نوري، سليم الرياحي والمرتبة الاخيرة حاتم بولبيار بنسبة 0.1 بالمائة.