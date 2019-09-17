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أصل الحكاية

يعرض في صيف 2020 .. من هو كيره الحقيقي بطل الفيلم الجديد لكريم عبد العزيز؟

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:20 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
عبدالله قدري
كشف الفنان كريم عبد العزيز عن فيلمه الجديد كيره والجن في صيف 2020 المقبل.

وقال عبد العزيز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن فيلمه الجديد " كيره والجن"، مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وهي قصة حقيقة تتناول أبطال خاضوا غمار المقاومة ضد الاستعمار البريطاني بعد أثناء ثورة 1919.

صدى البلد يرصد في هذه السطور قصة الطالب أحمد عبد الحي كيرة التي يقوم كريم عبد العزيز بدروه في فيلمه الجديد:
هو طالب كلية الطب الكيميائي أحمد عبد الحي كيرة، أو "بعبع الإنجليز" كما وصفه الكاتب والروائي الكبير يحيى حقي قائلًا :"بعبع الإنجليز يبحثون عنه بعد أن فتلوا له حبل المشنقة كنت لا ألقاه إلا صدفة وألح عليه ان نأكل معا فيعتذر قائلا: قريبًا ان شاء الله".

كان عبد الحى كيرة طالبا في كلية الطب، واقتصر دوره على تمثيل الطالب المصري غير المهتم بالشأن السياسى والكاره للوطنية والمحب للاحتلال والمحتل، فقوبل ذلك بكراهية من زملائه، لكن كيرة كان له مخطط يتمثل في الدخول إلى معامل المدرسة وأخذ مواد تدخل في تركيب المتفجرات في أنابيب خاصة ويسلمها إلى اللجنة المختصة بصنع القنابل التي كان يشرف عليها الطالب أحمد ماهر " رئيس وزراء مصر 1944 : 1945 " ، وظل الأمر كذلك حتى اكتشف أمره في اعترافات قتلة السير لي ستاك عام 1924 ، وبدأت المخابرات البريطانية ملاحقته وأصبح واحدًا من أهم المطلوبين لديها.

هرب عبد الحي من ملاحقات الاحتلال البريطاني، فانتقل إلى ليبيا وتركيا بجوازات سفر مزيفة، وقيل إنه كان يسكن في ثلاث شقق كل منها في حي بعيد عن الآخر ولا ينام في فراش واحد ليلتين، فقد كان أن المخابرات البريطانية لن تكف عن طلبه حتى لو فر إلى أقصى الأرض.

وظل كيرة مطاردًا هكذا، حتى جاءت النهاية. فبعد توقيع معاهدة 36 سافر إلى تركيا ثلاثة من عملاء الإنجليز في مصر .. ثلاثة من القلم السياسى هم " جريفز ، ماركو ، اسكندر بورجوزافو ".

استطاعوا استدراج عبد الحى إلى إحدى ضواحى إسطنبول واغتالوه ثم مثلوا بجثته وفروا عائدين إلى مصر، وظل جثمانه في العراء نهبا للبوم والغربان حتى كشف عنه البوليس التركي.

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