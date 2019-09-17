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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة 13 كيلو مخدرات في العبور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:58 م
ضبط متهم
ضبط متهم
إبراهيم الهوارى
جدد قاضي المعارضات بمحكمة العبور حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهما 12 كيلو جرام حشيش وكيلو جرام أفيون.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بقيام إبراهيم ع ع 34 عاما عاطل و محمد ع م 37 عاما عاطل بالتردد على دائرة قسم العبور لممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال سيرهما بسيارة ملاكي بطريق "مصر -الإسماعيلية "الصحراوي بناحية جمعية الأمل دائرة القسم وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على " بندقية آليه عيار،13 خزينة،197 طلقة من ذات العيار بندقية خرطوش و 119 فرش من مخدر الحشيش تزن نحو 12 كيلو جرام ولفافة أسطوانية بداخلها كمية من الأفيون المخدر تزن نحو كيلو جرام و 37 ألف جنيه.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام جددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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