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فن

ما أسامح لـ أصالة تتجه نحو المليون مشاهدة في 24 ساعة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:13 م
اصالة
اصالة
أحمد البهى
دخلت أغنية الفنانة أصالة الجديدة ما أسامح ، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير" إنستجرام " بمجرد طرحها بساعات، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 900 الف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط، لتحتل المرتبة الـ 24 من أصل 50 فيديو هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

أغنية "ما أسامح" باللهجة الخليجية ومن كلمات محمد الكبير وتم طرحها مساء أمس الأحد ضمن خطة تسويق ألبوم أصالة الجديد " في قربك"

كانت أصالة قد طرحت منذ فترة البوم "في قربك" والذى يضم 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

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