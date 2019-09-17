بحرفية ومهارة .. أسهم صانع الأحذية في علاج قدم أحدهم

ساهم المواطن فتحي ، صاحب ورشة لتصنيع الأحذية فى تجهيز حذاء لشخص أصيب بحادث نتج عنه بتر جزء من القدم فأصبح المشي عليها مؤلما فضلا عن أنه لا يوجد حذاء يناسب مشكلته .



يروى صانع الأحذية الخاصة أنه فوجئ بشخص جاء يستنجد به و قال له أعلم أنك الوحيد في المنطقة الذي يمكن أن يساعدني ، و طلب منه صنع حذاء مناسب له لأن الإصابة أثرت على كتفه و بدأ ينحني و يتعثر في المشي .



وضع ذلك الشخص المواطن فتحي الكبير فى السن في إمتحان صعب ، فرد عليه أنه سيبذل قصارى جهده حتى يتمكن من صنع حذاء خاص به ليناسبه ويحاول أن يحل مشكلة كتفه.



يحكي لنا صانع البهجة أنه سهر أيام لصنع ذلك الحذاء لإسعاد ذلك الشخص وبالفعل صنع الحذاء ، وتفاجئ الثاني به وشعر أن الفرح ملئ قلبه ، و عاد إليه بعد أسبوع و قال أن الطبيب أثنى عليه وعلى موهبته فقد تمكن من صنع حذاء يلائم ظروفه الصحية وعالج مشكلة الكتف وانحناء الظهر.