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أخبار البلد

صناع الخير تنظم مبادرة مصر جميلة .. تعالوا زوروها بالأقصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
أماني نوار
تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة "مصر جميلة تعالوا زوروها" للعام الثانى على التوالى فى منطقة البر الغربى بالأقصر بالتنسيق مع لجنة تسويق المحافظة، وبمشاركة 55 طالب وطالبة من ألمانيا، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبحضور السفير الألمانى والعميد محمد عياد رئيس مدينة الطود وعشرات المتطوعين وقيادات مديرية الشباب والرياضة وقيادات القطاع السياحي.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة حريصة على المشاركة فى كافة المجالات المجتمعية التى تساهم فى تشكيل وعى المواطن، كما أن المبادرة تهدف إلى إرسال رسالة إلى العالم بأن مصر على استعداد تام لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات، وتحديدا مدينة الأقصر عروس النيل، كما أنها تعمل على تنشيط حركة السياحة فى مصر.

من جانبه أكد محمد عبداللطيف الصغير مدير مكتب صناع الخير بالأقصر أن المبادرة تأتى ضمن فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى والذى تضمن فى اليوم الأول زراعة ٢٠٠٠ شجرة وغرس شجرة الصداقة المصرية الألمانية، كما أقيم حوار مفتوح حول العلاقات المصرية الألمانية أوضح خلاله زونكى سيمون القائم بأعمال السفير الألمانى بالقاهرة أسباب قوة العلاقات المصرية الألمانية على المستوى السياسى والاقتصادي وأيضا فى مجال السياحة.

وأضاف عبداللطيف أن الفعاليات تضمنت يوم رياضى كامل فى أحد المنتجعات السياحية، حيث التقت طالبات الجامعات فى الأقصر مع الطالبات الألمان فى مباراة كرة طائرة والتقى شباب الأقصر مع شباب ألمانيا فى مباراة كرة قدم.

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