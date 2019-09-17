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أخبار العالم

تركيا الحاضر الغائب في فضيحة الانتخابات الإسرائيلية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
عرفة البنداري
شهدت الانتخابات الإسرائيلية التي تجري حاليا فضيحة من العيار الثقيل، تسبب فيها أعضاء حزب الليكود، ويائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

نشر نشطاء الليكود صورة لعدد من الناخبين يقفون أمام لجنة انتخابية، وعلقوا عليها بأن الناخبين العرب في إسرائيل يتدفقون إلى صناديق الاقتراع، ولذلك يجب على اليهود النزول بسرعة والتصويت لصالح حزب الليكود، لمنع تشكيل حكومة يسارية يكون العرب شركاء فيها.

لكن المثير والمضحك في الأمر أن الصورة قديمة ولا تمت بصلة لإسرائيل، بل هي صورة للجنة انتخابية في تركيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

تركيا الحاضر الغائب في فضيحة الانتخابات الإسرائيلية

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