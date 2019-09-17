شاهد.. كيف يستعد طارق حامد لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

نشر طارق حامد نجم منتخب مصر وفريق نادى الزمالك صورة من استعداداته لمواجهة النادى الأهلى في السوبر المصري.وقام طارق حامد بنشر صورة من تدريباته في الجيم استعدادًا للمباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوى.و تقام مباراة السوبر المحلي بين الاهلي " بطل الدوري " و الزمالك " بطل كاس مصر " يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.يذكر أن مسئولي نادي الزمالك، قرروا حسم ملف تعديل عقود الثلاثي محمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد، بعد مباراة الأهلي المقبلة في السوبر المصري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.