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تعليم

كلنا نحب الجيش المصري.. مبادرة جديدة لموهوبي القليوبية لدعم الدولة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:01 م
مبادرة جديدة لموهوبي
مبادرة جديدة لموهوبي القليوبية لدعم الدولة
إبراهيم الهوارى
أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة جديدة لدعم الدولة المصرية تحت عنوان "كلنا نحب الجيش المصري"، برعاية الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالمديرية.

قال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية إن وكيل الوزارة طه عجلان كلف إدارة الموهوبين بالاشتراك في احتفالات انتصارات أكتوبر العظيم بحيث تكون مختلفة عن الأعوام السابقة.

أضاف أشرف أنه جرى الاتفاق على إطلاق هذه المبادرة والتي سيجري خلال عرض أفلام عن بطولات القوات المسلحة مثل "العمر لحظة" و"الممر" على شاشات الداتا شو والسبورة الذكية في قاعات الحاسب الآلى وخلال تواجد التلاميذ في الفسحة المدرسية أو حصص النشاط وبخاصة للمرحلة الثانوية.

أشار أشرف إلى أن الهدف من المبادرة تنمية روح الولاء والانتماء للجيش والوطن موضحا أنه سيجري إمداد المدارس بالأفلام من خلال إدارات الموهوبين بالإدارات لتبدأ العروض خلال شهر أكتوبر وطوال العام الدراسي.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن المؤسسة العسكرية هي الحصن المنيع لمصر والعالم العربي أجمع ولابد أن الجميع يدعم الجيش ويسانده بكل قوة.

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