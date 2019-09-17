بـ أغنية فرح ابنتها.. نشوى مصطفى تتفوق على أصالة عبر يوتيوب

تمكنت أغنية فرح ابنة الفنانة نشوى مصطفى من تحقيق نسبة مشاهدة عالية عبر اليوتيوب ، حيث حققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام قليلة.



وتأتى هذه الأغنية على خلفية ما قدمته فى حفل زفاف ابنها "عبد الرحمن" الذى أقيم منذ فترة قصيرة، وتحذر نشوى زوج ابنتها منها كاشفة عن المعاناة التى عاشتها مع تجهيز عش الزوجية لابنتها.



والأغنية من كلمات عمرو قطامش، ومأخوذة من ألحان أغنية شاكيرا Waka waka وتم تسجيلها في أحد الاستديوهات مؤخرا.



يذكر أن حفل الزفاف حضره عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال ومها أحمد وزوجها مجدي كامل ومنال سلامة ومصطفى قمر وسلوى محمد علي.