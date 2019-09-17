صدق أو لا تصدق.. حارس طنطا يرتدي قميص بتروجيت في مباراة ودية أمام الإنتاج.. صور

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي، صورا لحارس فريق حارس طنطا الجديد، وهو يرتدى قميص بتروجيت بالخطأ، في مباراة ودية أمام الإنتاج لحربي، استعدادا للدوري الممتاز.



وانضم على فرج لصفوف طنطا، خلال الصيف الحالي، لمدة موسمين قادما من صفوف بتروجيت.



ولعب على فرج بقميص العديد من الاندية، أبرزها بتروجيت وسموحة والاتحاد وحرس الحدود.



يذكر أن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق يوم 21 سبتمبر الحالي، بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب.

