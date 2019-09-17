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أخبار العالم

انتخابات الكنيست الـ 22.. اعرف نسبة التصويت حتى الساعة الرابعة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:12 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الـ22 حتى الساعة 4 بتوقيت إسرائيل، بلغت 44.3%.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا.

وقالت تقارير إسرائيلية إنه حتى الساعة العاشرة صباحا، كانت نسبة التصويت الأعلى منذ عام 1984.

واشتكت أحزاب إسرائيلية من حدوث مخالفات متمثلة في توزيع هدايا على الناخبين أو تمائم أو محاولة شراء أصوات بقيمة 500 شيكل للصوت.

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