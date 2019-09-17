ولد في محمية بكينيا مختلفا عن فصيلته المخططة.. حمار وحشي منقط

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور تظهر حمارا وحشيا نادرا منقطا، بدلًا من الشكل التقليدى المتعارف عليه المخطط باللون الأسود والرمادى الفاتح.



كانت قد انتشرت على مواقع الإنتنرنت المختلفة صور لحمار وحشى حديث الولادة، حيث كانت يتميز جسده بالنقاط الواضحة في محمية ماساي مارا الكينية.



ولكن الخبراء كشفوا أن الحمار يعانى من اضطراب الميلانين، مما أدى لظهور النقاط فى جسده بدلًا من الخطوط، والميلانين مادة متواجدة فى الجلد تفرزها الخلاية المسؤولة عن منح البشرة لونها.



يذكر أن الصور تم تداولها بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية.