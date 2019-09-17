الرئيس السيسي يستقبل وزير فرنسا بقصر الاتحادية.. ويؤكد: نولي اهتماما بالعلاقات مع باريس.. ولودريان: مصر إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

الرئيس السيسي:

نولي أهمية للعلاقات الوثيقة مع فرنسا وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا

وزير الخارجية الفرنسي: نتابع النجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر هناك حجم ضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جان إيف لودريان"، وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي، مجددًا الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة مؤخرًا في قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، ومؤكدًا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع الجانب الفرنسي، وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.





وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.





وأشار الوزير الفرنسي في هذا الصدد إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في مجالي الطاقة ووسائل النقل.





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.





وفي هذا السياق؛ تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان حول أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا، على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.



