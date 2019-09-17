سلوى عثمان: سعيدة بالمشاركة فى نصيبى وقسمتك وعمرو ياسين من أمهر المؤلفين

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بالمشاركة ضمن احداث الموسم الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك "، مؤكدة أنها كانت تمنت المشاركة قى العمل منذ مشاهدة أولى أجزاءه، خاصة وان مؤلف العمل عمرو محمود ياسين يعد من أمهر الكتاب الموجودين على الساحة الفنية بالإضافة الى تميزه كممثل ومخرج .



وأضافت " عثمان" فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، انها تشارك ضمن فى احدى القصص التى يطرحها العمل على مدار خمس حلقات ، من خلال دور والدة الفنانة شريف سلامة ، كما انها حماه فى غاية الطيبة ".



وتابعت أن القضية التى يتناولها المسلسل ستكون جديدة ومختلفة ولم يتم مناقشتها قبل ذلك فى الدراما المصرية" .



وتستكمل أن فكرة تقديم كل قصة فى خمس حلقات جيدة للغاية ، ومن المهم أن تكون تلك النوعية من الراما متواجدة بجانب الدراما ذات الـ 30 حلقة وما أكثر.