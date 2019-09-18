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برلمان

برلماني يكشف أبرز اهتمامات النواب بدور الانعقاد المقبل والأخير

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي من المفترض أن يتناولها البرلمان خلال دور انعقاده الخامس، هي القوانين الخاصة بالتعديلات الدستورية الاخيرة.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أبرز القوانين الخاصة بالتعديلات الدستورية الاخيرة تتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بالاضافة إلى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن هذا الصندوق يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة حيث إن قانون ذوي الاعاقة يعتبر شبه معطل ولابد من وجود صندوق لضمان تشغيله مره اخرى على أكمل وجهة.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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