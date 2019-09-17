صحصح دماغك .. 6 أشياء تساعدك على التركيز

يعاني الكثير من الأشخاص من فقدان القدرة على التركيز، والشعور بالكسل بعد مرورساعات قليلة من بداية اليوم، فنقدم لك 6 عناصر تساعدك على التركيز، وفقًا لموقع "webmd"



الكافيين

القهوة، والشيكولاته الساخنه والشاي، من المشروبات التي تحتوي على كافيين،فهو يجعل الإنسان أكثر يقظه، وتساعده أن يكون نشطًا، وينجز مهامه دون الشعور بالكسل، ولكن من الضروري عدم الإفراط في شرب تلك المشروبات، لأنها تؤثر على الجهاز العصبي بعد تقدم العمر.



العصائر

يحتاج الجسم لشرب العصائر بإستمرار لاحتوائها على عدد من السكريات التي تمد الجسم ببعض الطاقة، وتساعد العقل على التركيز والتفكير بسهولة.



تناول وجبة الإفطار

اثبتت الأبحاث أن تناول وجبة الإفطار قد يحسن من مستوى التركيز والإنتباه على مدار اليوم، ويجب أن تحتوي تلك الوجبة على الالبان، والحبوب الغنية بالألياف، وفواكهة.



السمك

السمك من الأطعمة التي تحتوي على أحماض اوميجا 3التي تساعد على التركيز، بجانب انها مصدر بروتين هام لجسم الإنسان، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية التي تحدث بطريقة مفاجئة، فعلى الانسان تناول السمك من مرة لمرتين اسبوعيًا.



الشوكولاته والمكسرات

تحتوي المكسرات على مصادرجيدة من الفيتامينات، كما تتمتع الشوكولاته على عناصر مضادة للاكسدة، فتناول القليل منها يوميًا يفيد الجسم بطريقة كبيرة.



الأفوكادو

إن الأفوكادو يقلل من الإصابة بأمراض القلب وانخفاض الكوليسترول، ويعزز من تدفق الدم في جسم الإنسان.