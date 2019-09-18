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من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.. رئيس الوزراء يبحث مع السفير الإماراتي نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى العاصمة الإدارية.. وتنسيق بين الجهات المعنية لإتمام العملية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
  • رئيس الوزراء:
  • التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية لبدء إنشاء المحطة الجديدة بالعاصمة الإدارية
  • تقدير مصر حكومة وشعبًا لإسهامات الشيخ سلطان القاسمى في إسهاماته في ترميم وتطوير دار الكتب والوثائق القومية
  • سفير الإمارات:
  • اهتمام من حاكم الشارقة لنقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى مقر مقترح متطور فى العاصمة الإدارية الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وخلال اللقاء، نقل سفير الإمارات تحيات الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وأشار إلى اهتمام الشيخ القاسمى بالمشاركة فى مشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى مقر مقترح متطور فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الحفاظ على جزء من محطة الزهراء الحالية ذات القيمة التاريخية، مؤكدًا اهتمام الشيخ القاسمى بأن يتم إنشاء المحطة الجديدة وفق أحدث النظم العالمية فى مجال تربية الخيول، وذلك من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التى تضمها محطة الزهراء.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر حكومة وشعبًا لإسهامات الشيخ سلطان القاسمى، ومحبته الصادقة لمصر وشعبها، مشيرًا إلى إسهامات القاسمى القيمة مؤخرًا فى ترميم وتطوير دار الكتب والوثائق القومية، وهي الإسهامات التي أعادت رونق هذا الصرح الثقافى والمعرفى الكبير.

وأشاد مدبولى بأهمية مشروع نقل محطة الزهراء للخيول، ووجه بأن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، لبدء إنشاء المحطة الجديدة فى الموقع الذى يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية فى العاصمة الإدارية.

هذا وقد سلم سفير الإمارات، إلى رئيس الوزراء، خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، للمشاركة فى اجتماعات منتدى الصحة العالمي، المقرر عقده بأبو ظبي فى نوفمبر القادم.
من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.. رئيس الوزراء يبحث مع السفير الإماراتي نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى العاصمة الإدارية.. وتنسيق بين الجهات المعنية لإتمام العملية
من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.. رئيس الوزراء يبحث مع السفير الإماراتي نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى العاصمة الإدارية.. وتنسيق بين الجهات المعنية لإتمام العملية
من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.. رئيس الوزراء يبحث مع السفير الإماراتي نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى العاصمة الإدارية.. وتنسيق بين الجهات المعنية لإتمام العملية
من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.. رئيس الوزراء يبحث مع السفير الإماراتي نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى العاصمة الإدارية.. وتنسيق بين الجهات المعنية لإتمام العملية

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