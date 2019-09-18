برلمانية توضح أبرز 3 قوانين خلال دور الانعقاد الأخير

توقعت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة عدد 3 مشاريع قوانين قامت بتقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية ومناقشتهم خلال دور الانعقاد القادم والأخير.





قالت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذه القوانين هي مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون منع زواج الأطفال، بالإضافة إلى مشروع قانون حظر عملية التسول في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة على أن هذه القوانين تعتبر من أبرز القوانين التي قامت بتقديمها خلال الفترة المقبلة وفي انتظار مناقشتها خلال دور الانعقاد القادم.





وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



