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فن

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:07 م
احلام
احلام
أحمد إبراهيم
خضعت الفنانة احلام الى جلسة تصوير حديثة وقامت بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت أحلام فى الصور مرتدية بنطلبون احمر وتونك احمر ويبدو عليها انقاص الوزن والتى اكدته فى تصريح لها.

وعلقت أحلام على الصور قائلا : انتظرونى فى "ذا فويس".

وكانت احلام حرصت على حضور المؤتمر الصحفى الخاص بالبرنامج فى لبنان وكشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بالبرنامج ومنافستها مع راغب علامة ومحمد حماقى وسميرة سعيد.
بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة
بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة
بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

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