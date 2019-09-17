جلسة خاصة ومكافآت.. رئيس الزمالك يعلن حالة الطوارئ استعدادا للسوبر

قرر مسئولو الزمالك رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حالة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب، ويأتي ذلك من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب في القمة المقبلة بين القطبين.



ومن المقرر أن يعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني خلال الساعات القليلة المقبلة للحديث عن لقاء السوبر ومطالبتهم بضرورة الفوز في اللقاء المقبل وعدم الانشغال بمباراة جينيرسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب بتروسبورت.

