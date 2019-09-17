الإسماعيلي يحتج على الملاعب المخصصة من اتحاد الكرة بالدوري المصري

أرسل مسئولو الإسماعيلي اليوم احتجاجا رسميا للجنة المختصة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الملاعب المخصصة لاحتضان مجموعة من مبارياته بالنسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.



وشمل الاحتجاج الاعتراض على إقامة مباراتيه مع المصري والأهلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية والمقرر لهما يومي 2 أكتوبر و11 ديسمبر.



كما شمل الاحتجاج الاعتراض على مواجهة طنطا بملعب الأخير، بينما تم تنحية فرق آخرى من خوض مبارياتها على الملعب المذكور دون ذكر أية أسباب واضحة.



ويؤكد الإسماعيلى فى خطابه على ضرورة إعمال مبدأ المساواة بين كافة الأندية وعدم تفضيل أندية بعينها على حساب الآخرى وذلك لضمان نزاهة المسابقة المحلية.