لاعب إسرائيلي يحُرز هدفا خرافيا في الدوري الصيني ..فيديو

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدفا غريبا للاعب أحد الأندية الصينية يدعى عيران زهافي، الذي أحرزه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وقاد فريقه إلى الفوز.



وبعد ساعات من تسجيل الهدف الذي تحاكى به الكثير من الجماهير حول العالم، اتضح أن اللاعب الذي سجل الهدف ينتمي إلى دولة الكيان الصهيوني "إسرائيل".



ونشرت الصفحة الرسمية إسرائيل بالعربي فيديو الهدف معلقة عليه :" شاهدوا هدف الفوز الرائع للنجم الإسرائيلي عيران زهافي والذي أحرزه اليوم في الدقيقة ٩٠ في واحدة من مبارياته بالدوري الصيني.